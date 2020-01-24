أزيلال..الفقر وغياب ثانوية يهدد 300 تلميذ بالانقطاع عن الدراسة – فيديو

طالبت ساكنة تيفرت نايت حمزة، ضواحي إقليم أزيلال، المسؤولين عن قطاع التعليم بإحداث نواة ثانوية تأهيلية، التي أصبحت حاجة ملحة بالمنطقة.
وقال ميمون رئيس جمعية الآباء لـ”اليوم24″، إن الساكنة تقدمت بعدة طلبات لعامل المنطقة، والمدير الإقليمي للتعليم، تحمل أزيد من 500 توقيع للمطالبة بخلق نواة ثانوية تأهيلية بالمنطقة، لكن دون جواب.
وأضاف المتحدث ذاته أن أزيد من 300 تلميذ مهدد بالانقطاع عن الدراسة بالمستوى التأهيلي، بسبب الفقر، وغياب المنحة، التي لا يستفيد منها جميع التلاميذ.
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