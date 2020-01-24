سلمى رشيد عن الصراعات في الساحة الفنية: كاين لي عزيز عليه المشاكل ولا نرغب في الحقد والكره – فيديو

عقلت الفنانة سلمى رشيد على الصراعات، والمشاكل في الساحة الفنية بالقول إن هناك أشخاصا في الوسط الفني يحبون المشاكل، معتبرة أن السبب في ذلك هو الحقد، والحسد، والكره.

وقالت سلمى رشيد في تصريحها لـ”اليوم24″: كاين ناس لي عزيز عليهم المشاكل وكاين لي لا.. بالنسبة لي أنا مركزة على عملي، وجمهوري، وعائلتي.. مكنلقاش الوقت للمشاكل”.

وأضافت سلمى في حديثها أن علاقتها مع الفنانين في الميدان الفني جيدة، سواء أكانوا مغاربة، أو عرب، مشيرة إلى أن المنافسة أمر ضروري لتحقيق النجاحات، لكن دون وجود حسد، وحقد، وكره، لأن الفن رسالة هادفة.

وتعيش الساحة الفنية في الظرفية الراهنة نقاشات، وخلافات بين فنانين بطريقة مثيرة للانتباه، وقد نتج منها تفجير ملف “حمزة مون بيبي” الذي أصبح قضية رأي عام.