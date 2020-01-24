بعد فوزه ذهابا بسباعية.. مباراة شكلية للمنتخب النسوي ضد دجيبوتي في تصفيات “مونديال” الهند 2020

يخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، اليوم الجمعة، مباراة إياب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، الهند 2020، ضد منتخب دجيبوتي.

وخاضت العناصر الوطنية، أمس الخميس، آخر حصة تدريبية، استعدادا لهذه المواجهة، التي ستحتضنها أرضية ملعب أبو بكر عمار في مدينة سلا، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بانتصار المنتخب الوطني بسبعة أهداف دون رد.

Advertisements

وتناوب على توقيع سباعية النخبة الوطنية، كل من اللاعبة هاجر الرقاص، التي لم تمهل منتخب دجوبيتي أكثر من 4 دقائق على بداية المباراة، لافتتاح حصة التسجيل، ثم ضاعفت زميلتها سلمى التمار النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 17، وبعدها بعشر دقائق وقعت أميمة حدية ثالث الأهداف، فيما أحرزت هاجر جبيلو الهدف الرابع دقيقة قبل نهاية زمن الشوط الأول الأصلي.

وسجلت سلمى ستيتن اسمها ضمن خانة الهدافات، بإحرازها خامس الأهداف خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 55، ثم أضافت خولة كنية الهدف السادس مع حلول الدقيقة 89، قبل أن تختتم، دقيقة بعد ذلك، وصال النصيري الحصة بهدف سابع.