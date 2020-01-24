مانشستر يونايتد يخطط لضم الجزائري سليماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع النجم الجزائري، إسلام سليماني، المعار إلى موناكو الفرنسي من ليستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سليماني ظهر بشكل مفاجئ في ميركاتو الشياطين الحمر، قبل أسبوع فقط على إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان يدرس إمكانية التعاقد مع إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان أو موسى ديمبلي مهاجم ليون، ولكن من الصعب إتمام إحدى الصفقتين.

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وأوضحت أن الأقرب حاليًا هو الحصول على خدمات سليماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكرت أن ليستر لن يرفض انتقال سليماني إلى الشياطين الحمر على سبيل الإعارة، إذا وافق اليونايتد على دفع 4 ملايين إسترليني.

وجاء تحرك يونايتد في الميركاتو من أجل التعاقد مع مهاجم، بعد تأكد إصابة ماركوس راشفورد وغيابه عن الفريق لفترة ليست بالقصيرة.