طمرة: إصابة خطيرة لشخص سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجروح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في مدينة طمرة، بعد ظهر اليوم الجمعة.
وأفاد الناطق بلسان مركز "آدم مديكس" أن طواقم الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى مكان الحادثة قدمت العلاج الأولي للمصاب ونقلته إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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