ولي العهد البريطاني يزور بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

وكان في استقبال الأمير، في ساحة كنيسة المهد الفاصلة بين مسجد عمر بن الخطاب والكنيسة، رئيس بلدية بيت لحم أنطوان سليمان، ووزير السياحة الفلسطينية رولا معايعة، وعدد من الشخصيات الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأناضول أن الأمير زار فور وصوله مسجد عمر بن الخطاب في المدينة، حيث التقى رجال دين مسلمين، وسلموا الأمير هدية تذكارية، قبل أن يتوجه لكنيسة المهد.

بعدها تجول "تشارلز" في كنيسة المهد، برفقة رجال دين مسيحيين، حيث شارك في صلوات أقيمت بالكنيسة (قداس).

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وعلى جدول الأمير لقاء شخصيات فلسطينية، قبل لقاء الرئيس محمود عباس، بمدينة بيت لحم.

وشارك الأمير، الخميس، إلى جانب 41 زعيم من دول العالم، في المنتدى الدولي الخامس للهولوكست. الذي عقد في مدينة القدس الغربية.

وعُقد المنتدى في مقر متحف "ياد فاشيم" (الكارثة والبطولة)، الذي يخلد ذكرى المحرقة النازية.