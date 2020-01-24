القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في زيارة تستغرق عدة ساعات.
وكان في استقبال الأمير، في ساحة كنيسة المهد الفاصلة بين مسجد عمر بن الخطاب والكنيسة، رئيس بلدية بيت لحم أنطوان سليمان، ووزير السياحة الفلسطينية رولا معايعة، وعدد من الشخصيات الفلسطينية.
وأفادت وكالة الأناضول أن الأمير زار فور وصوله مسجد عمر بن الخطاب في المدينة، حيث التقى رجال دين مسلمين، وسلموا الأمير هدية تذكارية، قبل أن يتوجه لكنيسة المهد.
بعدها تجول "تشارلز" في كنيسة المهد، برفقة رجال دين مسيحيين، حيث شارك في صلوات أقيمت بالكنيسة (قداس).
وعلى جدول الأمير لقاء شخصيات فلسطينية، قبل لقاء الرئيس محمود عباس، بمدينة بيت لحم.
وشارك الأمير، الخميس، إلى جانب 41 زعيم من دول العالم، في المنتدى الدولي الخامس للهولوكست. الذي عقد في مدينة القدس الغربية.
وعُقد المنتدى في مقر متحف "ياد فاشيم" (الكارثة والبطولة)، الذي يخلد ذكرى المحرقة النازية.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد البريطاني يزور بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.