الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني

الجمعة 24 يناير 2020

السفیر الإیراني لدى الكویت محمد ایراني

قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن وزارة الخارجية إستدعت الیوم الجمعة السفیر الإیراني لدى الكویت محمد ایراني .

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وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله استجوب السفير الإيراني بشأن تكرار تصریح قائد القوات الجو فضائیة في الحرس الثوري في إیران والذي ذكر فیھ أن قاعدة علي السالم في الكویت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملیة التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأعرب الجارالله عن استیاء واستغراب الكویت لتكرار مثل ھذه التصریحات مجددا تأكید نفي دولة الكویت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم مشیرا إلى ما سبق وأن نفتھ رئاسة الأركان العامة للجیش في بیانھا عن مشاركة أي من القواعد الكویتیة في ھذه العملیة.

وطلب الجارالله من السفیر الإیراني أن یصدر عن المسؤولین في إیران توضیح حقیقة موقف الكویت المشار إلیھ وأن لا یتم تكرار مثل ھذه التصریحات التي من شأنھا الإساءة للعلاقات بین البلدین.

حضر اللقاء مساعد وزیر الخارجیة لشؤون آسیا السفیر علي السعید ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب الوزیر السفیر أيهم العمر.