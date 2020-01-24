شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:38 مساءً, 24 يناير 2020 م المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 1,242 سلة غذائية في تجمعات الدير وبني حسين والظهر والمغتربين والشباكية والملاصية والحجافية والشقفه والعوامه والشرافية والطلامسة المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 7,605 أشخاص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة عبر المركز للشعب اليمني في جميع محافظاته بدون تمييز.

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