بالصور... رجل 'يحترق حيًا' في حالة نادرة

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يعاني رجل مصاب بمتلازمة "رجل على النار" من حالة وراثية تمنعه من تشغيل التدفئة في الشتاء، لأنه يشعر وكأنه يحترق حيا.
ويعاني لي باكر، البالغ من العمر 29 عاما من لايمهاوس شرق لندن، من احمرار الأطراف المؤلم أو الأريثوميلالجيا، وهو الاسم الطبي للحالة التي تتسبب في حروق جسدية من الدرجة الثانية.
ويسبب هذا الاضطراب توقف ضخ الدم بشكل صحيح حول الجسم، عندما يكون هناك انخفاض طفيف في مقياس الحرارة. وهذا يعني أنه يجب على الرجل البقاء في غرفة حرارتها 17 درجة مئوية بالضبط، لا أكثر ولا أقل.
وتسبب الأريثوميلالجيا، التي تصيب واحدا من كل 100 ألف فرد، حلقات من ألم حارق واحمرار في القدمين واليدين والذراعين والساقين والأذنين والوجه.
وكان على باركر التخلي عن وظيفته في مجال البيع بالتجزئة، بعد تشخيص حالته غير القابلة للشفاء قبل 5 سنوات.
وأضاف باركر: "لقد تلقيت العلاج كل 3 أشهر، بما في ذلك العقاقير من خلال الحقن الوريدي الذي يفتح الأوعية الدموية. وسيكون هذا روتينا منتظما لبقية حياتي، ما زلت بحاجة إلى التعود على ذلك".
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