العراق يشارك في بطولة العرب للناشئين بالملاكمة بالكويت

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2020-01-24 | 13:09
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وصل منتخب العراق للناشئين بالملاكمة الى دولة الكويت للمشاركة في بطولة العرب التي ستنطلق منافستها من الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وقال رئيس الوفد العراقي اسماعيل خليل في بيان ان "العراق سيشارك في هذه البطولة بثمانية ملاكمين هم: حسين جاسم ، احمد فواد ، كرار حيدر كاظم ، سجاد عباس، كرار حيدر اسماعيل، مهدي جبار، ضرغام كريم كاظم ، زين العابدين سجاد ومقتدى عدنان".
واضاف خليل، ان "الوفد العراقي وصل الاراضي الكويتية مساء امس الخميس بعد رحلة شاقة عن طريق البر وذلك لعدم وجود رحلة مناسبة لموعد البطولة عبر الخطوط الجوية العراقية"، شاكرا كل العاملين في مركز اقامة وجوازات منفذ سفوان الحدودي لإبدائهم المساعدة الممكنة من اجل تسهيل دخول وفد المنتخب الوطني للناشئين".
واضاف خليل، ان "الوفد العراقي وصل الاراضي الكويتية مساء امس الخميس بعد رحلة شاقة عن طريق البر وذلك لعدم وجود رحلة مناسبة لموعد البطولة عبر الخطوط الجوية العراقية"، شاكرا كل العاملين في مركز اقامة وجوازات منفذ سفوان الحدودي لإبدائهم المساعدة الممكنة من اجل تسهيل دخول وفد المنتخب الوطني للناشئين".
واشار الى ان "نزالات اليوم الاول ستشهد مشاركة اثنين من ملاكمينا (سجاد عباس ومهدي كاظم) املين بتحقيق النتائج الايجابية والعودة بالاوسمة الذهبية الى العراق".
المحرر: محمد خليل
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