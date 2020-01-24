العراق يشارك في بطولة العرب للناشئين بالملاكمة بالكويت

وقال رئيس الوفد العراقي اسماعيل خليل في بيان ان "العراق سيشارك في هذه البطولة بثمانية ملاكمين هم: حسين جاسم ، احمد فواد ، كرار حيدر كاظم ، سجاد عباس، كرار حيدر اسماعيل، مهدي جبار، ضرغام كريم كاظم ، زين العابدين سجاد ومقتدى عدنان".واضاف خليل، ان "الوفد العراقي وصل الاراضي الكويتية مساء امس الخميس بعد رحلة شاقة عن طريق البر وذلك لعدم وجود رحلة مناسبة لموعد البطولة عبر الخطوط الجوية العراقية"، شاكرا كل العاملين في مركز اقامة وجوازات منفذ سفوان الحدودي لإبدائهم المساعدة الممكنة من اجل تسهيل دخول وفد المنتخب الوطني للناشئين".

واشار الى ان "نزالات اليوم الاول ستشهد مشاركة اثنين من ملاكمينا (سجاد عباس ومهدي كاظم) املين بتحقيق النتائج الايجابية والعودة بالاوسمة الذهبية الى العراق".