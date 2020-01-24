الشرطة: انفجار في مبنى بمدينة هيوستون الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، الجمعة، عن أن انفجارا وقع في وقت مبكر اليوم في شمال غرب المدينة.

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار وقع حوالي الساعة 4:25 صباحا وأبلغ السكان عن تهشم نوافذ، وشوهد مصاب واحد على الأقل.

ولم يتضح سبب الانفجار بعد.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت، الإثنين الماضي، مقتل شخصين على الأقل بينهم المهاجم المشتبه به وإصابة 15 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة كانساس سيتي غربي ولاية ميسوري.