وزير الأوقاف السعودي يهاجم الدول التي تسعى لتدمير الإسلام والقضاء على المسلمين السنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

الرياض - الخليج 365

هاجم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، "الدول التي تسعى لتدمير الإسلام والقضاء على المسلمين السنة".



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وكتب وزير الأوقاف السعودي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - الدول التي تسعى لتدمير الإسلام والقضاء على المسلمين السنة من خلال الاعتداء على أمنهم وأرضهم".

وتابع "وتحقيق حلمهم بالعودة إلى قتلهم وتشريدهم وإستعمار بلادهم واحتلالها ولبسط نفوذهم وسرقة ثرواتهم وتجهيلهم كما فعلوا في السابق".

واختتم "أقولُ لهم:إن الشعوب وعت وعرفت خبثكم وحقدكم ولن تقبل الذل والقهر".