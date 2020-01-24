شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام أمريكية: انفجار في أحد المباني الصناعية في مدينة هيوستن بولاية تكساس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020 أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع انفجار في أحد المباني الصناعية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، ما أسفر عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية في المنطقة.





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