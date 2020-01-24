الجيش الأمريكي ينشر تفاصيل جديدة عن هجوم القاعدة الكينية الذي خلف ثلاثة قتلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

نشر الجيش الامريكى يوم الخميس تفاصيل جديدة عن الهجوم الذى وقع يوم 5 يناير على قاعدة جوية كينية تستخدمه القوات الامريكية عقب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز وصف المشهد بانه فوضوي.

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صدت القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) في بيان نشرته صحيفة التايمز ، والذي أشار إلى أن القوات الأمريكية فوجئت بهجوم الشباب على قاعدة قوات الدفاع الكينية العسكرية في خليج ماندا بكينيا ، واستغرق الأمر ما يقرب من ساعة للرد وحتى أطول لإجلاء الجرحى من أفراد البنتاغون.

الجيش الأمريكي وقد قُتل هنري مايفيلد واثنان من المتعاقدين الأمريكيين ، هما بروس تريبلت ودوستن هاريسون ، وأصيبت ست طائرات مدنية يديرها المقاول بأضرار في الحادث.

"إن الخسارة المأساوية لهؤلاء الأميركيين الشجعان والأضرار التي لحقت بالطائرات وتدميرها يدل على العدو حقق درجة من النجاح في هجومه ،" وفقا لبيان من أفريكوم.

"ومع ذلك ، على الرغم من التقارير العامة ، يشير التقييم الأولي إلى أن الاستجابة الفعالة في الوقت المناسب للهجوم قللت من عدد الضحايا وقضت على احتمال حدوث المزيد من الضرر".