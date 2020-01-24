ترامب يصدم الفلسطينيين ويعلن موعد الإعلان عن «صفقة القرن»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "صفقة القرن" سيتم الإعلان عنها قبل الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن الفلسطينيين قد يتعاطون سلبياً في المرحلة الأولى منها.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن قرار ترامب بالإعلان عن صفقة القرن قبل يوم الثلاثاء المقبل هو بمثابة "هدية القرن" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو تلقى هدية القرن يوم الخميس عندما دعاه نائب الرئيس مايك بنس ومعه زعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات يوم الثلاثاء المقبل حول خطة السلام التي طال انتظارها، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وأوضحت الصحيفة أن القرار بمثابة "هدية لنتنياهو لعدة أسباب، أهمها أن الكنيست سيُجري يوم الثلاثاء المقبل تصويتًا مصيريًا على طلب نتنياهو بالحصانة من المحاكمة بسبب جرائمه المزعومة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة.

والإثنين الماضي، ذكر موقع "أكسبوس" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراره بشأن موعد عرض بنود "صفقة القرن" المثيرة للجدل.

ونقل الموقع عن مصادر له في الإدارة الأمريكية قولها إن ترامب يستعجل عرض بنود "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية والمقرر إجراؤها في الثالث من مارس المقبل.

وأوضحت المصادر أن إعلان الرئيس الأمريكي لبنود الصفقة قبل إجراء الانتخابات التشريعية الإسرائيلية قد يدعم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة الجديدة.

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وأضافت أنه إذا تأخر ترامب عن الإعلان عنها في الوقت الحالي فإنها قد تتعطل بسبب إنشغال ترامب بحملته الانتخابية.

وأشارت إلى أن الأيام الماضية شهدت مداولات مكثفة بين مستشاري ترامب المكلفين بملف الصفقة، إلا أن ترامب لم يجرِ مناقشة مع فريقه حول ما إذا كان سيقدم الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية أم لا.

ولفتت المصادر إلى أن قرار الرئيس الأمريكي بشأن موعد عرض بنود صفقة القرن يتوقف على عدة عوامل وهي:

تطورات مساءلة ترامب أمام الكونجرس الأمريكي، والاجتماعات التي ستجمعه بمستشاره جاريد كوشنر، وعدد من قادة المنطقة والعالم في قمة دافوس هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يسافر جاريد كوشنر من دافوس إلى القدس المحتلة يوم الأربعاء، للقاء نتنياهو وخصمه السياسي بيني جانتس، من أجل مناقشة صفقة القرن.

وأكدت المصادر أن نتنياهو يرغب أن يعلن البيت الأبيض عن صفقة القرن لتحويل تركيز حملته بعيدًا عن قضايا الفساد.

وتابعت المصادر أن خصم نتنياهو، جانتس، يرى أن الإعلان عن صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية يعد بمثابة تدخل انتخابي.