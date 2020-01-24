لافروف: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون أن "الوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة، التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص، والحكومة السورية سيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا، وبالطبع، يستمر العمل للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق البلاد"، متهماً الجماعات الإرهابية بـ"إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والاستحواذ عليها عند إدخالها".
من جانبه لفت بيدرسون الى ان "50% من السوريين بعيدون عن منازلهم، وانه سيبحث جميع القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق".
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