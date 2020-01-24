لافروف: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، في مستهل لقائه مع المبعوث الأممي إلى ​سوريا​، غير بيدرسون أن "الوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة، التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص، و​الحكومة السورية​ سيطرة على جزء كبير من الحدود مع ​العراق​ و​تركيا​، وبالطبع، يستمر العمل للتغلب على فلول ​الجماعات الإرهابية​ في كل من منطقة إدلب وشمال شرق البلاد"، متهماً الجماعات الإرهابية بـ"إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والاستحواذ عليها عند إدخالها".

من جانبه لفت بيدرسون الى ان "50% من السوريين بعيدون عن منازلهم، وانه سيبحث جميع القضايا مع ​السلطات السورية​ لدى وصوله إلى دمشق".