استعدادات أمنية كبيرة في فرنسا تزامنا مع الدعوات إلى التظاهرات النقابية

اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية كبيرة استعدادا لأي أعمال عنف، تزامنا مع الدعوات إلى ​تظاهرات​ كبرى دعت إليها النقابات العمالية في ​باريس​ ومدن أخرى. واعربت السلطات الفرنسية عن قلقها الشديد من ​احتجاجات​ اليوم في باريس، وأعلنت عن تأهب ​قوات الأمن​ استعدادا لأي أعمال عنف.

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