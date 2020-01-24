الصحة القطرية: فحص ألفي مسافر من الصين للتأكد من عدم الاصابة بالكورونا

أعلن حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة ​الأمراض​ الانتقالية بإدارة ​الصحة العامة​ في ​وزارة الصحة​ القطرية، عن "إجراء السلطات الصحية في مطار حمد الدولي، فحصاً طبياً على نحو ألفي مسافر قدموا من المطارات الصينية، وتشغيل 10 كاميرات حرارية تحت إشراف أطباء وموظفين من الوزارة، للتحقق من عدم إصابة القادمين بفيروس "كورونا" القاتل"، موضحاً ان "الوزارة تتابع التوصيات من ​منظمة الصحة العالمية​، ولم يتم العثور عن أي حالة من بين الذين تم فحصهم"، مشيراً الى انه تم "إقرار عدة توصيات وإجراءات احترازية وإعداد خطة ودلالة ارشادية للتعامل مع أي حالة مشتبهة، ومتابعتها للحصول على العلاج بالشكل السريع".

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