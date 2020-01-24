وزير الثقافة: الصورة الثقافية للبنان قد تكون مظلومة وعلى الدولة الاهتمام بها

أوضح ​وزير الثقافة​ السابق محمد داود خلال تسليمه الوزارة للوزير ​عباس مرتضى​، ان "الهدف كان منذ اليوم الاول هو وجود شفافية في التعاون بين الجميع"، متمنياً "اكمال الانجازات مع الوزير مرتضى"، مشيراً الى انه "استطاع خلال الفترة الماضية ان يخفض في المصاريف حوالي المليار ليرة".

بدوره أكد مرتضى، ان "الصورة الثقافية ل​لبنان​ قد تكون مظلومة في بعض الاحيان، وأن ​وزارة الثقافة​ مرتبطة بكلّ الوزارات فهي هويّة اللبنانيين، وان عمل او نشاط ستقوم به الوزارة هو لخدمة الوطن والمجتمع، وعلى الدولة أن تهتمّ اكثر في الثقافة في لبنان"، مشدداً على "مواصلة العمل مع داود لتحقيق الانجازات".