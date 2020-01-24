أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​إيان كوبيتش​، في تصريح من السراي يعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، أنه لمس "جدية وإشارات ايجابية من رئيس الحكومة والمهم أن نرى تنفيذا للوعود بالإصلاحات وإعتماد الشفافية حتى أقصى الحدود"، مبينا أن "ما ينتظره ​المجتمع الدولي​ من الحكومة هو الإصلاحات ومجابهة ​الفساد​ فعليا والاستماع الى مطالب الناس في الشارع".

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كانت هذه تفاصيل خبر كوبيتش من السراي: ما ينتظره المجتمع الدولي من الحكومة هو الإصلاحات ومجابهة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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