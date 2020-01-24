البركس أعلن ارجاء دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

أعلن نقيب اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ ​سامي البراكس​ ارجاء دعوة ​الجمعية العمومية​ للانعقاد ايام قليلة لاعطاء فرصة للقاء رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ووزير ​الطاقة​ و​المياه​ الجديد المهندس ​ريمون غجر​ علنا نجد الطريق الصحيح الى الحل واسترجاع حقوق اصحاب المحطات وايقاف الخسائر عنهم، من دون المواجهة مع الحكومة منذ اليوم الاول. إضغط للمزيد

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