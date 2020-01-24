افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن "توقيف ​مخابرات الجيش​ لثلاثة سوريين في مخيم ​الوزاني​ بقضاء ​مرجعيون​، على خلفية دخولهم الى المنطقة خلسة، وجرى تسليمهم للشرطة العسكرية في ثكنة مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مخابرات الجيش توقف 3 سوريين لدخولهم المنطقة خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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