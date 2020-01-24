لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "إشتباك مواطنين مع ​الأمن​ وتخريب ممتلكات عامة أو خاصة، هو شغب وتخريب يقابله قمع أمني وهذا هو القانون. أما تعدّي مواطن على مواطن آخر بالضرب او بقطع الطريق، فيُسمّى هذا إعتداءً وتشبيحاً وشريعة غاب"، مشددا على أن "أوسخ التشبيح بين المواطنين هو ما ترعاه ​الدولة​، و​الحكومة​ اليوم أمام الإختبار أو السقوط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: أوسخ التشبيح بين المواطنين هو ما ترعاه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.