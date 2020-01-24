عبد الصمد: دياب شدد على وضع خريطة عمل الحكومة من خلال البيان الوزاري

أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن "رئيس الحكومة حسان دياب شدد على وضع خريطة عمل الحكومة من خلال البيان الوزاري الذي يجب أن يبتعد عن الجمل الإنشائية"، مشيرةً الى أن "دياب شدّد على أنه يجب أن نعتمد على الحقائق في البيان الوزاري وأن نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط حتى لا يبقى البيان حبرا على ورق كما تمنّى على الوزراء أن يحدّدوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية بناءً على مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي".
وفي مؤتمر صحفي لها عقب انعقاد اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، أوضحت عبد الصمد "اننا سنستكمل الجلسة الثانية ووضعنا الخطوط العريضة للبيان وأي تفاصيل هي قيد التحضير"، لافتةً الى أنه "بقي لدينا 28 يوم ولن نحن نعد الدقائق لإنهاء البيان بأسرع وقت لان الظروف ضاغطة، ونحن نعمل ليلا نهارا على ذلك".
وأشارت الى "اننا لم نحدد وقتا او مهلة زمنية محددة، نعمل على مدار الساعة ونقدر ان نكون ان هذا البيان واقعي ويحقق المطالب بأسرع وقت ممكن"، مشددةً على أن "هدفنا وضع خطة يمكن ان تلبي المطالب وتضع خطوط عريضة وعلى مجلس النواب منحنا الثقة على ضوء المعطيات التي نضعها ونحن نضع الخطوط الرئيسية والقرار بمجلس النواب".
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