مكتب جمالي نفى مشاركتها بإرسال المندسين ومثيري الشغب إلى وسط بيروت

أفاد المكتب الاعلامي للنائب ديما جمالي في بيان، أنه "تتداول مواقع ومجموعات التواصل الاجتماعي تصريحا لاحد الاشخاص يدعي فيه ان النائب ديما جمالي وزملاء لها وآخرين، يساهمون بإرسال المندسين ومثيري الشغب إلى وسط بيروت للقيام بالأعمال التخريبية والتعدي على القوى العسكرية والامنية".
ونفى المكتب الاعلامي "هذه المزاعم جملة وتفصيلا"، مؤكدا أنه "من المستحيل أن تلجأ جمالي إلى استخدام هذه الأساليب، خصوصا وأنها سيدة أكاديمية بعيدة كل البعد عن هذه الأعمال وتفاصيلها، وعلى أن من آمن بمشروع ورؤية رفيق الحريري، لا يمكن له ان يدمر ما تركه الرئيس الشهيد من إرث عمراني تفتخر العاصمة به".
وذكر "بدعوات النائب ديما جمالي الدائمة للالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية، ما يعني أن مزاعم مساهمتها بالتعدي على القوى الامنية عبر مشاغبين باطلة بشكل مطلق".
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