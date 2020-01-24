تسليم وتسلم في وزارة التربية بين شهيب والمجذوب

حصل تسليم وتسلّم في وزارة التربية والتعليم العالي بين الوزير السابق ​أكرم شهيب​ والوزير الجديد ​طارق المجذوب​.

وقد أكد شهيب أننا ناضلنا في مجلس الوزراء ومجلس النواب من أجل حقّ المتعاقدين في الضمان الاجتماعي على الأقل وبدل النقل ولم ننجح لكن سنتابع"، معلنا أنه "تمّ إقفال المدارس الخاصة غير المستوفية للشروط رغم الضغط السياسي وشكّلنا لجنة طوارئ بعد ثورة 17 تشرين وعقدت أكثر من اجتماع وأتمنّى أن تستكمل أعمال هذه اللجنة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد".

أما المجذوب، فاعتبر أن "الوزراة نقيض اليأس لأنها وزارة نيف ومليون رجاء وأمل ومأمل لبنان، لا بد للوزراة أن تُشعر الأساتذة والطلاب أنهم مهيؤون لمواجهة الحياة بسلاح المعرفة"، مشددا على أن "التربية هي أساس بناء الأجيال والمستقبل. الوزراة لكل ألوان الطيف بلا ترتيب، ورضى الناس هو الغاية، وشعاري وهمي سيكون تعليم نوعي ومرن للجميع وسأجعله شعارا للوزراة في هذه المرحلة الصعبة، فالهم المعيشي يتعاظم والمآسي تزداد، وقضية أزمة الأقساط وبعض المدارس التي تلهث وراء الأهل لدفع الأقساط والأهل يلهثون وراء الرواتب التي تتبخر".