تسليم وتسلم في وزارة التنمية الادارية بين مي شدياق و دميانوس قطار

جرى تسليم وتسلم في وزارة التنمية الادارية بين الوزيرة السابقة ​مي شدياق​ والوزير الجديد ​دميانوس قطار​.

وفي كلمة لها، اشارت شدياق الى ان الوزارة وضعت خطة العمل الوطنية في حقّ الوصول الى المعلومات، ونحن نضع بين أيدي قطار بعض الامانات من مشاريع عملية وانا على يقين بان فريق الوزارة سيتابع الملفات مع قطار، ونحن عملنا مع 10 إدارات عامة على امل إضافة إدارات أخرى هناك ايضاً استكمال مشاريع مكننة ​وزارة العدل​ ومشروع المحكمة في محاكم ​بيروت​ و​جبل لبنان​ وقمنا بجهد كي يتم توسعة المشروع على كل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الى اننا بادرنا للطلب أيضاً من رئيس ال​حكومة​ السابق ​سعد الحريري​ إعطائنا أهمية للمواضيع وهو شكل لجنة فنية برئاسة وزارة التنمية الإدارية ولجنة وزراية برئاسته لدمج وإلغاء المؤسسات العامة.

بدوره، ​القطار​ اشار الى ان الحالة المالية لن تتحسن بحال لم تتحسن الاخلاق، واكد ان الفساد جريمة ضد ​البيئة​، و​حكومة حسان دياب​ هي حكومة اختصاصيين لتفعيل العمل في الوزارات، ومن هذا الموقع بالذات الوزير يرتاح حين يسمع لتفعيل العمل بين الوزارات.

واكد القطار انه يحترم القانون ولا يحب ان يكون فاسدا، ولا احد يستطيع افسادي، ويجب التفاوض وطرح موضوع ​مكافحة الفساد​ والموضوع يجب ان يكن ركن من اركان المحاربة.