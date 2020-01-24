شكرا لقرائتكم خبر عن "من يطعم أفواههم"..المرصد المصرى يكشف بالوقائع خيانات الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جون طلعت عضو مجلس النواب، عن إصدار المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة، لرؤية تحليلية حول وقائع الخيانة المُثبتة على جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تكشفت تفاصيلها للرأى العام خلال الأيام الأخيرة عنوانها "من يطعم أفواههم"، حيث أوضح النائب جون طلعت مؤسس المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة، أن هذا العنوان هو نفسه السؤال الذى وجهه الناشط وائل غنيم إلى مذيع قناة مكملين الإخوانية وعجز عن الإجابة عنه لأن الحقيقة المخجلة أن إمارة قطر هى التى تمولهم من أجل إثارة الأزمات فى مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عناصر الإخوان الهاربين فى تركيا فضحوا بعضهم البعض عملاً بالمثل الذى يقول "إذا اختلف اللصوص انكشف المسروق"، وهو ما رأيناه فى التسريب الذى ظهر لمحادثة المقاول الهارب محمد على مع ياسر العمدة أحد العناصر الهاربة فى الخارج، والذى تضمنت اعتراف من عنصر إخوانى بالحصول على تمويل قطرى لقنواتهم وهو أمر يدخل فى نطاق الخيانة.

وتابع عضو مجلس النواب: " ونحن إذ نحتفل ببطولات رجال الشرطة وأساطير الشهداء الذى قدموا أرواحهم فداء الوطن واستقراره، لابد أن نفضح على الجانب الآخر خيانات هؤلاء الجبناء الذين يخونوا بلدهم من أجل أموال ملوثة".

ووعد النائب بأن المرصد سيتابع خلال الفترة القادمة التطورات فى ملف خيانة الإخوان لكشف حقيقتهم أمام الرأى العام .