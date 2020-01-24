شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم باستجواب لوزيرى الرى والتنمية المحلية بسبب "رشاح الموت" بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب غطاطى، باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الرى والتنمية المحلية، بشأن التقاعس فى تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، والمعروف إعلاميا بـ"رشاح الموت" لكثرة الحوادث التى شهدها خلال السنوات الأخيرة، وراح ضحيتها 6 حالات وفيات بمعدل حالة وفاة كل شهرين على الأقل، نتيجة سقوط سيارات داخل الرشاح، أو انقلاب عدد من مركبات التوك توك، وأخيرا وقوع أطفال بشكل مباشر خاصة وأنه كائن وسط كتلة سكنية.

وقال عضو مجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن عدم التغطية يمثل إهدار للمال العام، وذلك نتيجة إنفاق ملايين الجنيهات لعمل قرارات علاج على نفقة الدولة بمستشفيات محافظة الجيزة للمواطنين قاطنى هذه المنطقة جراء إصابتهم بالأمراض المزمنة نتيجة انتشار الأوبئة الناتجة عن تراكم القمامة بطول الرشاح، والتلوث البيئى وانتشار البعوض والفئران، بشكل كبير فى المنطقة، مما تسبب فيه انتشار الأمراض المزمنة.

ووفقا لنص مادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم "

وكانت نقلت القارئة دعاء أحمد إسماعيل عبر خدمة صحافة المواطن معاناة أهالى شارع الفقي كفر الجبل الهرم التابع إلى محافظة الجيزة من عدم تطهير ترعة رشاح أبوعوض وتراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة.

ترعة رشاح ابو عوض

وقالت القارئة فى رسالتها عبر خدمة الخليج 365: " إن هذه الترعة صغيرة لا فائدة منها سوى تراكم للمخلفات، ونعانى من انتشار الروائح الكريهة ، والمجرى الواقع فى وسط البلد تم تركه دون تطهيره" .

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