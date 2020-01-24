ذوو الإعاقة في ديروط ينشادون وزير التضامن والمحافظ نقل مكتب التأهيل لدور أرضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي عبدالودود:

يعاني متحدو الإعاقة بمركز ديروط، التابع لمحافظة أسيوط، من صعوبة الحصول على الخدمات الخاصة بهم، والمقدمة من مكتب التأهيل الاجتماعي.

وناشد متحدو الإعاقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالتدخل لمساعدتهم في الحصول على خدماتهم في سهولة ويسر، بدلًا من الصعوبة التي يواجهونها حاليًا في الوصول لمكتب التأهيل بالطابق الثالث بأحد العقارات.

Advertisements

وقال صلاح سيد شاكر من متحدي الإعاقة، إن مكتب التأهيل الاجتماعي بديروط، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، منوط به تقديم معظم الخدمات التأهيلية لمختلف الإعاقات، وجميع الأعمار "شهادة تأهيل، وبطاقة إثبات إعاقة، طرف صناعي، جهاز شلل".

واستكمل شاكر، موقع المكتب بالطابق الثالث، يتسبب في صعوبة حصول ذوي الإعاقة البصرية والذهنية، وقعيد البتر، بسبب المعاناة في صعود السلم، ويضطر البعض إلى اللجوء للمارة لحملهم حتى مكتب التأهيل.

واستنجد صلاح شاكر بالمحافظ ووزيرة التضامن الاجتماعي؛ لنقل مكان المكتب إلى طابق أرضي حتى يتسنى للمعاقين الحصول على الخدمات دون الحاجة للمساعدة.