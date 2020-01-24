صرخة أنثى وشجاعة المارة توقع عصابة لخطف الحقائب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: إيجابية المارة وصرخة أنثى قادت مباحث الهرم للإيقاع بعاطلين كونا عصابة لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف. تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم من الأهالي بتمكنهم من ضبط عاطل مقيم بالقاهرة حال سرقته حقيبة يد من سيدة أثناء سيرها بالشارع، وإصابتها بجرح في البطن ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج، واعترافه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مسجل خطر. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته المسروقات الخاصة بالمجني عليها (حقيبة يد بها مبلغ مالي – هاتف محمول). تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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