استجابة فورية.. أمن الإسكندرية ينقل سيدة لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، لالتماس مسنة مريضة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة بدائرة قسم شرطة أول الرمل.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الإسكندرية) بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من نقل السيدة إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.

وقدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لالتماسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.