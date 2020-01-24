محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي: زادت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الفاصوليا والكوسة. ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، انحفضت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي. ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور. أسعار الخضروات: الطماطم بين 2 جنيه و5.7 جنيه. البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه. البصل بين 3 و6 جنيهات. الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه. الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين. الباذنجان البلدي بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه. Advertisements الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه. الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه. الملوخية بين 4 و6 جنيهات. الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات. القلقاس بين 4 و7 جنيهات. أسعار الفاكهة: برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات. برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات. اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا. الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة الكوسة واليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة الجملة في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.