أمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة (بدرجات الحرارة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر البرودة حتى صباح غدٍ السبت خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي اليوم، أنه من المتوقع مع تقدم ساعات النهار، زيادة كميات السحب على السواحل الشمالية، خاصة الشمالية الشرقية، إذ تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة، تمتد إلى القاهرة والوجه البحري وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون متفرقة وخفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

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وأوضح أنه من المقرر أن تستقر الأحوال الجوية على أغلب الأماكن بداية من السبت، وتكون الظاهرة الأكثر تأثيرًا هي الشبورة المائية والتي تكون شديدة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من غدٍ.

وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة (الصغرى)، حيث سجلت على القاهرة 17 - 6، والسواحل الشمالية 16 - 13- شمال الصعيد 19- 8، جنوب الصعيد 20 - 9، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تستمر على هذا المعدل حتى يوم الأحد.

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