بالصور.. ضبط 100 طن أسمدة مغشوشة داخل 5 مصانع خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي في مجال ضبط مخالفات الثروة الزراعية، تم ضبط 5 قضايا "مستلزمات إنتاج زراعي، 5 مصانع "أسمدة زراعية، أعلاف حيوانية) بإجمالي مضبوطات كمية وزنت (101,864 طن) من الأسمدة والأعلاف الزراعية "منتهية التراخيص والتسجيلات- بدون "بيانات، صلاحية"- مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

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وضُبط في مجال حماية البيئة 21 سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، 7 منشآت صناعية بمخالفات (عدم "وجود سجل الحالة البيئية، وجود تراخيص لمزاولة نشاط، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، ارتداء العاملين مهمات الوقاية").

وأثمرت الجهود في مجال الملاحة الداخلية عن ضبط (4) وحدات نهرية لمخالفاتها شروط التراخيص، عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ، عدم اكتمال الطاقم الملاحي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.