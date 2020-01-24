الأزهر ينشر كتابًا للشيخ سليم البشري بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نشر الأزهر الشريف رسالة للشيخِ سليمٍ البِشْريّ شيخ الأزهر الشريف (ت. 1335هـ - 1917م) المسمَّاة «المقامات السَّنية في الردِّ على القادح في البَعْثةِ النبويَّة»، بمعرض القاهرة الدولي، وهي من تحقيق الإدارة العامة للشئون الفنية العلمية بمشيخة الأزهر، انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في إحياء تراث علمائه الأعلام وشيوخه الأجلاء.

تناول المؤلف فيها الردَّ على الذين تجرأوا على القدح في بعثة الرسل، عليهم السلام، وأنكروا ثبوتها من جهة العقل، وادَّعوا أنْ لا حاجة لها وأنها مجرَّد خرافات.

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وقد رتَّبها، رحمه الله، على ثلاثةِ مقاماتٍ: المقامِ الأوَّلِ: في بيان حُسْنِ التَّكليف، وإثباتِ النُّبوَّة على طريقةِ الإسلاميِّينَ والفلاسفةِ والمعتزلةِ..المقامِ الثَّاني: في بيان تأييدِ المبعوثينَ بالمعجزاتِ المحقِّقةِ لإرسالهم من عند الله، وما يتعلَّق بذلك.. المقامِ الثَّالث: في بيان أنَّه لا حُكْمَ إلا للهِ تعالى، وأنَّ الحُسْنَ والقُبْحَ له معانٍ ثلاثة..ثم ختمها بقاعدةٍ ذهبيَّة في "عدم جواز تكفير أحدٍ من أهل القِبلة".

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك ، للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من دوره في نشر الفهم الوسطى للإسلام، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش، وحرصه على مواجهة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.