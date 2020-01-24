منحة لا تُرد.. مشروع "ابدأ" يوفر الدعم المالي واللوجستي لشباب دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والبطالة، وأزمات التمويل التي تواجه الشباب، طرحت مؤسسة بلان الدولية بالتعاون مع جمعية المجمع الإسلامي مبادرة "ابدأ" تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بهدف معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وتنمية المجتمع وتنفيذ مشروعات صغيرة لعشرات الشباب المصريين والسوريين.

وقال سامي الجحر، رئيس مجلس إدارة جمعية المجمع الإسلامي، لـ"الخليج 365"، إن المشروع يعمل على توفير التمويل المناسب والتدريب المهني ويستهدف 350 شابًا تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عامًا، لافتًا إلى أن المنح المالية التي يوفرها "ابدأ" لا ترد، فضلًا عن المتابعة المستمرة للمشروعات.

حماية الطفل والتنوع الاجتماعي

وأضاف الجحر، أنه جرى توفير عدد من المدربين المؤهلين لرفع وعي الفئة المستهدفة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتدريب على الإدارة المالية فضلًا عن سياسات حماية الطفل والتنوع الاجتماعي ومتابعة المشروعات بشكل تقني.

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وبيّنت نور الهدى رحال، مدربة، وإحدى المستفيدات من برامج "بلان" في دمياط، إن المشروع الجديد يهدف إلى الدمج بين المصريين والسوريين والعمل بأريحية في المجتمع، وإلى جانب توفير الدعم المالي هناك الكثير من التوجيهات والنصائح المتعلقة بإدارة المشروعات وطرح الأفكار وتغذيتها وتذليل العقبات.

توفير معدات وآلات للشباب

وقالت دعاء محمد، إنها تسعى إلى الاشتراك في المنحة لتعلم أسس التسويق وبدء مشروع جديد، ولفتت إلى أن الجمعية بالتعاون مع المنظمة الدولية، ساهمت في توفير معدات تصوير وطهي وآلات حرفية لعدد من المستفيدين بعد تدريبهم.

وأكد محمد الخميسي، منسق بالمشروع، أن المنحة لاقت تفاعلا واضحًا من الأهالي، وتعتبر خطوة مميزة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مضيفًا "يجري تدريب حوالي 400 شخص على منهجية أفلاطون، وهي عبارة عن تدريبات لمهارات حياتية ودعم المستفيدين من خلال تطوير قدراتهم".