وزير الخارجية الإماراتي يبحث في باريس الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التعليمية والتكنولوجية والثقافية.

كما استعرض الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الجمعة

التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة ، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان.وأكد وزير الخارجية الإماراتي -خلال اللقاء- عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.وأشار إلى أن جامعة السوربون أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي يمثلان نموذجًا مميزًا للشراكة بين البلدين التي لا تقتصر فقط على الجوانب السياسية والاقتصادية وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية.من جانبه، رحب وزير خارجية فرنسا بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين علاقات استراتيجية مميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.