الحكم على نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق في تركيا بالسجن

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن مدى الحياة على نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق بتركيا، محرم كوسا، بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب عام 2016، كما نقلته قناة "خبرتورك" التلفزيونية.
كما صدر الحكم نفسه علىالقيادي الكبير السابق في هيئة الأركان التركية، خير الدين كالديريمجي، على خلفية تورطه في محاولة انقلاب 15 يوليو 2016.
تتهم الحكومة التركية رجل الدين التركيالمقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بالوقوف وراء تنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا، وبأنه العقل المدبر لها، لكنه يرفض هذه الاتهامات ويقول إنه لا علاقة له بالعملية، علمًا بأنه دعا مرات عدة لفتح تحقيق دولي في الانقلاب العسكري الفاشل.
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