الصحة البريطانية ترجح وجود إصابات بفيروس "كورونا" في البلاد

رجح المدير الطبي الفخري لهيئة الصحة العامة في إنجلترا البروفيسور بول كوسفورد، وجود حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" في البلاد.
وقال البروفيسور بول كوسفورد ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إنه "من المرجح بشدة اكتشاف حالات في بريطانيا".. موضحا أنه لم يتم اكتشاف حتى الآن حالات مصابة بهذا الفيروس في لندن
وأكد في الوقت ذاته أن لندن وضعت خططا لمواجهة هذا الفيروس، وذلك في حالة ظهور حالات مصابة في البلاد.
الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25 شخصا.
وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية قد كشفت ،في وقت سابق، عن ارتفاع عدد حالات
ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة حيث تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق وصعوبة التنفس وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وقد تتسبب في الموت.
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