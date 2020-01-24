تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو لزينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة.
يأتي ذلك، في وقت شاركت فيه زينت في احتفال تأبيني أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" في الضاحية الجنوبيةلبيروت، حيث قالت إن "مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة".
جدير بالذكر أن ابنة سليماني، ظهرت للمرة الأولى خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن والدها ترك خلفه آلاف قاسم سليماني، ومشددة على أن "من قتله خلد دمه إلى الأبد، وأن دماءه ستكون طريق العبور للصلاة في القدس".
اقرأ أيضًا:
ممثل خامنئي في فيلق القدس: "عين الأسد" هي البداية
كانت هذه تفاصيل خبر زينب قاسم سليماني: دماء والدي ستوصلنا للقدس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.