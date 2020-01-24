إسبر يؤكد أن إعادة تمركز القوات الأمريكية في العالم تبدأ العام الجاري

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه تبدأ العام الجاري إعادة تمركز قوات الولايات المتحدة على مستوى العالم، ضمن إطار إعادة تركيز البنتاغون جهوده على التنافس مع روسيا والصين.

صرح إسبر للصحفيين، أمس الخميس، أثناء زيارته إلى القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي بميامي، بأنه لا يريد تحديد موعد ثابت لما وصفه "المراجعة الدفاعية الشاملة"، مضيفًا: "لو كان يجب عليّ تحديد الموعد النهائي، لكنت

أريد التأكد من أننا سوف نكون في موقف أفضل مطلع العام المالي المقبل [وهو 1 أكتوبر]، ولذلك أريد أن أتحرك على وجه السرعة".

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حاول إسبر تخفيف المخاوف من أن المراجعة الجديدة ستؤدي بالضبط إلى خفض التواجد العسكري الأمريكي في بعض المناطق المضطربة، بما فيها أفريقيا، قائلًا: "يرجح الجميع دائمًا أننا عندما

نتحدث عن مراجعات نقصد بذلك تقليصات، لكن ذلك ليس بالضرورة"، وأوضح أن البنتاغون يستطيع إرسال مزيد من القوات إلى أي منطقة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ومن المتوقع أن تبادر الإدارة الأمريكية ضمن إطار هذه المراجعة المتوقعة إلى سحب القوات من بعض المناطق التي توجد فيها حاليًا، بما فيها أفريقيا، لإعادتها إلى وطنها، أو إعادة نشرها في آسيا، ما يعكس الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي تقضي بإعادة تركيز جهود البنتاغون على مواجهة روسيا والصين، بدلًا عن الانخراط في حملات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا.