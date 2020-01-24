الأردن يُدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف عقب انتهاء صلاة فجر الجمعة اليوم.

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- اليوم الجمعة أن اقتحام الحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين ممارسة استفزازية مدانة وانتهاكًا

لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.



شدد على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.