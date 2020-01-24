الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين بالأقصى ويعتقل 20 فلسطينياً

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين بالأعيرة المطاطية والضرب وأجبرتهم على إخلاء ساحات الأقصى.

وحاصر عشرات الجنود المدججين بالسلاح المئات من المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد في المكان وخلال دقائق هاجموا المصلين الذين رددوا التكبيرات أمام قوات وضباط الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية باتجاه المصلين ولاحقتهم باتجاه باب حطة حتى أجبرتهم على الخروج من المسجد.

كما شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس تزامناً مع تهديدات المقدسيين بشأن الصلوات في الأقصى اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في كافة أحياء مدينة القدس وشنت حملة اعتقالات طالت 20 مقدسياً وسلمت استدعاءات للشبان.