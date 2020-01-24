كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ830 شخصًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 25 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الصينية في بيان: "حتى تمام الساعة 00.00 من 24 يناير تم تسجيل 830 إصابة بفيروس كورونا في 29 منطقة في البلاد، منهم 25 شخصا فارق الحياة، وهناك 1072 حالة قيد الفحص".

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

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وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.

وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.