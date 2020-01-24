كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: تعليق الرحلات القادمة من ووهان الصينية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة، عن مصدر لم تحدده، تعليق رحلات الطيران القادمة إلى موسكو من ووهان الصينية، وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية في الصين لكنها أحجمت عن إعلانه طارئاً صحياً عالمياً.