بعيدا عن قضيته.. الجمهور على موعد مع 3 أعمال سينمائية وتلفزية لسعد لمجرد – التفاصيل

حقق سعد لمجرد عودة قوية إلى الساحة الفنية، عبر حفلات أحياها في السعودية، والإمارات، ومن المرتقب كذلك أن يقدم حفلا في مدينة العيون، لكن الأبرز أن عودته تشهد توجها نحو التمثيل، الذي كانت له فيه تجربة سابقة شاهدها الجمهور هي مسلسل “أحلام نسيم”.

وأعلن سعد لمجرد، ورمضان، في حفلهما، أخيرا، في الإمارات أنهما يحضران لفيلم سينمائي سويا، لكنها ليست فكرة جديدة، كما ظن الكثيرون، إذ إنها كانت مطروحة، قبل بداية مشاكله مع القضاء الفرنسي، وسبق أن أعلنها عام 2015 في حفل فني.

واتفق لمجرد، طبقا لتقارير إعلامية، مع طاقم المسلسل العربي “كارت أحمر”، الذي سيقدم فيه دور البطولة، ويعرض على منصة “نيتفليكس” بمشاركة نجوم من دول عربية عديدة، والموضوع ليس بجديد، إذ كان مطروحا قبل بداية مشاكل لمجرد، إلا أن فكرته، بعد ذلك، تطورت لعرضه على منصة “نيتفليكس”.

Advertisements

وحول المشاركة الثالثة للمجرد في عمل سينمائي يرتقب أن يصدر هو الآخر قريبا، فهي تخص فيلم “روح”، الذي يشارك فيه إلى جانبه نجوم مغاربة منهم الدوزي، وفاطمة الزهراء الإبراهيمي، وكليلة بونعيلات، وهو فيلم خيال، تم إكمال تصويره قبل اعتقال لمجرد في فرنسا.

ويرتقب أن تشكل الأعمال الثلاثة انطلاقة أخرى للمجرد، ليجمع بين التمثيل والغناء، والتطور نحو الشمولية في المحتوى الفني، الذي يقدم.