جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم تكشف “حقائق جديدة”

كشفت الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان، التي حضرها فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومحاميه، أمس الخميس، عن “وقائع جديدة” في قضية مقتل الشاب محمد موسى في منزل نانسي، وذلك طبقا لرواية دفاع عائلة القتيل.

وقالت رحاب بيطار، محامية والد القتيل محمد الموسى، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم، ومحاميه، وتم استجوابه، وتبين أن هناك وقائع جديدة، لم تتناول من قبل، ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف، لبينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية”.

وفي المقابل علق المحامي، غابي جرمانوس، دفاع فادي الهاشم، عن الجلسة الأولى:” “ننتظر قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية”.

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وبعد استماع قاضي التحقيق لزوج نانسي عجرم، قرر تركه رهن التحقيق إلى غاية الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة بيانات الاتصالات، طبقا لما نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وفي المقابل، جدد محامي زوج نانسي عجرم، نفي أخبار وجود تفاوض مع أهل القتيل بنية طي الملف.

وكان الطبيب فادي الهاشم، قد أطلق النار وسط منزله على الشاب محمد موسى، مع الترويج أنه اقتحم منزله بنية التهديد والسرقة، في حين تشكك أسرة القتيل في الموضوع، وتدعي أن ابنها كان مستخدما في منزل نانسي، ووقع بين الطرفين مشكل، وأن الفيديو، الذي انتشر يوثق للواقعة، مفبرك، وليس حقيقيا.