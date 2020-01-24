فيروس “كورونا” يستنفر الخارجية المغربية وخلية أزمة خاصة بالمغاربة في الصين

أعلنت سفارة المغرب ببكين أنه، نظرا للاوضاع التي تمر بها مدينة ووهان بإقليم خوبي ومدن صينية أخرى، إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، فإن مصالحها تتابع الوضع عن كثب في تنسيق مستمر مع السلطات الصينية ومع أبناء الجالية المغربية في هذا البلد.

ودعت السفارة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، جميع أفراد الجالية المغربية إلى التحلي بالحيطة واتباع جميع الاجراءات الوقائية التي أعلنت عنها السلطات الصينية ، علما أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف، لحد الآن، انتشار هذا الفيروس كحالة طوارئ.

وأهابت مصالح السفارة بجميع أفراد الجالية المعنيين، في حال الحاجة الى مساعدة قنصلية أو مزيد من المعلومات الشخصية، إرسال المعلومات الشخصية، والاي تتضمن رقم هاتف رقم جواز السفر أو العنوان، إلى بريدها الالكتروني [email protected] ، أو الاتصال بمصالحها عبر أرقامها الهاتفية 8618701156920 أو 8615652198381 .

وفي ذات السياق، أوضحت مصادر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أحدثت اليوم الجمعة، خلية أزمة، خاصة بتتبع الجالية المغربية في الصين ارتباطا بأزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أنه بعد إغلاق مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة بسبب انتشار فيروس “كورونا” الجديد، فرضت الصين حجرا صحيا على مدينة هوانغانغ التي يعيش فيها 7,5 مليون نسمة بهدف منع تفشي الفيروس الذي خلف إلى حد الآن عددا من القتلى ومئات المصابين، وبدأ يثير الذعر في العالم. وذكرت بلدية المدينة الواقعة على بعد 70 كيلومترا من ووهان أن حركة القطارات ستتوقف حتى إشعار آخر.