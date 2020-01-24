خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري يكسر قرار إبعاده ويدخل المسجد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كسر خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، اليوم الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده ويدخل المسجد برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.

ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين لكن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول.

وأصر الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول إلى المسجد، بحسب ما ذكره شهود عيان.

وساد توتر في المكان إثر محاولة الشرطة الإسرائيلية منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد.

ولكن أمام إصرار الشيخ صبري فإنه تمكن من الدخول إلى المسجد.

وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم مرددين "الله أكبر" أثناء دخوله المسجد.

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والأحد الماضي، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ صبري، أمرا بالإبعاد عن الأقصى لأسبوع.

وبعد تسلمه أمر الإبعاد، قال الشيخ صبري للصحفيين إن الشرطة الإسرائيلية طلبت منه مراجعتها، السبت، لإصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده.

وبررت الشرطة الإسرائيلية الإبعاد بأن الشيخ صبري "يمارس التحريض" في خطب الجمعة وهي التهمة التي نفاها.

ووفقا للبلاغ المقدم للشيخ صبري فان عليه المثول يوم غد، السبت، لإبلاغه بشان تمديد أو عدم تمديد أمر منعه من دخول المسجد الأقصى المبارك.

إلى ذلك دعت القوى الإسلامية والوطنية في القدس المواطنين والشخصيات الديبلوماسية والاعتبارية في القدس للتجمع يوم غد أمام مقر شرطة القشلة في باب الخليل، بهدف التضامن مع الشيخ عكرمة صبري.

وفي وقت سابقٍ، قال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس.

وأشار المركز إلى أنّ المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية في كافة أحياء مدينة القدس، واعتقلت عددًا من الشبان، بينهم سيدة وصحافيون، كما استدعت آخرين للتحقيق.